Куда сходить и чем заняться в Орле на праздничных выходных

ЗАЖГИТЕ НА «ДИСКОТЕКЕ а-la 80-е»

Уже в субботу мужчин и их прекрасных дам чествовать начнут на развлекательной шоу-программе в танцевальном зале Культурно-досугового Центра "Металлург".

Гостей праздника ждет большая веселая компания, бармен-шоу от Чемпиона Центральной России и Призера Европейских чемпионатов по флейрингу Сергея Клещикова, фотосессия и, конечно, много танцев и музыкальных хитов 80-х, 90-х, 2000-х годов.

Зажигательную атмосферу будет поддерживать шоу-балет «EMOTION».

Стоимость билета - 300 рублей. Справки по телефону: 33-10-49 или 63-16-11 (касса КДЦ "Металлург")

КОГДА? ГДЕ?

22 февраля, 19.00 (вход с 18.15)

ул. Металлургов, 17.

(18+)

ВЕЧЕР В СТИЛЕ ДЖАЗ

Почитателей музыки джазового композитора Сонни Роллинза и музыка Антона Котикова приглашают на концерт проекта «JAZZ-LAB» в Орловскую филармонию.

В программе выступление лауреатов Всероссийских и международных конкурсов из Москвы - Антона Котикова (саксофон, флейта, дудук, губная гармоника, битбокс), Игоря Иванушкина (контрабас) и Ильдара Нафигова (ударные).

Телефон для справок: 76-46-60 (касса).

КОГДА? ГДЕ?

22 февраля, 18.30

ул. Ленина, 23

СПОРТИВНЫЙ ФЛЕШМОБ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

В грядущую субботу сотрудники регионального главка МЧС России готовят для орловцев увлекательный спортивный флешмоб «МЧС за ЗОЖ» для всей семьи. Гостей и участников ждут веселые зажигательные соревнования, конкурс селфи и подарки.

На базе 1-ой пожарно-спасательной части Орла будет работать несколько тематических и интерактивных площадок, где можно будет узнать тайны огнетушителей, увлекательные истории пожарного братства и проверить собственные навыки в первой медпомощи и ориентации на местности.

Для любителей активного отдыха специалисты МЧС подготовили конкурсы надевания боевки, подъема гири, перетягивание каната, раскатывания пожарных рукавов и так далее. Восполнить силы можно будет на полевой кухне, отведав гречневую кашу от пожарных.

- Среди самых активных участников мы выберем самую спортивную семью и «Лучшее фото с флешмоба» в соцсетях с хештегами #мчсорел #мчс#флешмоб #МЧСзаЗОЖ. Ждём всех желающих! Обещаем, будет интересно, - обещают в пресс-службе ведомства.

КОГДА? ГДЕ?

22 февраля, 11.00

1-я пожарно-спасательной часть Орла (ул. Полесская, 59)

(0+)

СПЕКТАКЛЬ «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»

Орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство» порадует заядлых театралов в эти выходные спектаклем «Зимы не будет» по одноименной пьесе Виктора Ольшанского.

Интрига вокруг спектакля начинается уже с театральной программки с подписью «фантасмагория для детей от 12 до 100 лет». Что ждать зрителю? Смех, горькие слезы, ироничный гротеск, драму или все-таки сказку? Пожалуй, все сразу.

«Зимы не будет» - это нереальная история о реальной жизни, в которой причудливо переплелись судьбы четырех бездомных кошек и одной одинокой бездомной старушки.

Театральная сцена не даст отвести взгляд ни на минуту. Добро и зло, милосердие и предательство, отчаяние и надежда – что победит? На все эти вопросы в спектакле нет готовых ответов, а развязку каждый зритель напишет для себя сам.

КОГДА, ГДЕ?

22 февраля, 18.00

Пл. Карла Маркса, 2

(12+)

ВСЕ НА ШТУРМ КРЕПОСТИ!

В День защитника Отечества Знаменская Богатырская застава подготовила для орловцев и гостей города большую семейную программу.

Показательные выступления богатырей, штурм крепости, посещение мини-зоопарка, кормление животных и чаепитие с блинами не дадут заскучать, да и оставаться пассивным зрителем не обязательно.

- Вы сможете примерить доспех, подержать в руках настоящий щит и меч. На метастрельбище каждый испытает себя в стрельбе из лука, метании топорцов и сулиц, - говорят организаторы.

Стоимость участия 350 рублей. Запись на программу по телефону 8-910-300-1120.

КОГДА? ГДЕ?

23 февраля, с 12.30

Знаменка, ул. Заречная, 22 (остановка Застава)

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Православная артель Духовно-православного центра «Вятский Посад» призывает горожан провести время с пользой и побывать на бесплатных мастер-классах по лепке и рисованию на воде (техника эбру).

Опытный мастер Ирина Монахова научит детей и их родителей лепить озорных котиков, а Елена Федоринова – нарисовать картину невероятной красоты, повторить которую практически невозможно.

Предварительная запись по телефону: 59-90-11.

КОГДА? ГДЕ?

23 февраля

с 12.00 до 13.00 (мастер-класс по лепке)

с 12.00 до 14.00 (мастер-класс по эбру)

Вятский посад

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ НА ЗАРЕЧЕНКЕ

Жителей Зареченского на Широкую Масленицу приглашают в понедельник (выходной день) 24 февраля в 11.00 на бульвар Молодежи.

Народные гуляния для орловцев, живущих в новых домах, организует застройщик микрорайонов "Орелстрой". В строительной компании "Комсомолке" рассказали, что жильцам понравились гуляния в новогодние праздники, поэтому решили отпраздновать и Масленицу. Маленьких и взрослых орловцев ждет веселая программа и вкусные блины.

(0+)

ЗНАКОМСТВО С БОСХОМ И БРЕЙГЕЛЕМ

В Орловском музее изобразительных искусств открылась новая выставка и организаторы уверяют: в ней много загадок. В экспозиции представлены работы Босха и Брейгеля, а точнее, репродукции картин известных мастеров.

- За пять веков имена Босха и Брейгеля то возносились до небес, то растворялись в забвении. Сейчас их картины разбросаны по лучшим мировым музеям и частным коллекциям. Но ни одного их подлинника не встретишь в музеях России. Именно поэтому мы хотим приоткрыть для вас дверь в сокровенный мир образов двух самых загадочных художников Северного Возрождения. Будет немного пугающе, весьма таинственно и очень интересно! - уверяют организаторы.

Орловцам предстанут работы в технике "жикле". У каждой репродукции есть описание и рассказ об истории ее создания. Также запланированы экскурсии.

КОГДА? ГДЕ?

13 февраля - 22 марта

ул. Октябрьская, 29 (ОМИИ)

(6+)

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