21 Февр. 2020 2020-02-21T14:58:58+03:00

Чиновника УКХ заключили под стражу, его подельника ограничили в действиях

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В Орле суд избрал меру пресечения для фигурантов "похоронного дела". Чиновника Управления коммунальным хозяйством городской администрации Александра Фролова заключили под стражу, его подельнику, руководителю торгового центра МУП "Ритуально-обрядовые услуги" Александру Арбузову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Об избрании указанных мер пресечения ходатайствовало следствие, суд это ходатайство удовлетворил. Напомним, коррупционный скандал разгорелся в Орле в начале этой недели. 17 февраля Фролова и Арбузова с поличным поймали на взятке правоохранители. По версии следствия, оба продавали родственникам умерших орловцев места на кладбищах, в том числе и закрытых. Тогда СК возбудил уголовное дело по статьям УК РФ "Получение взятки", "Покушение на получение взятки", "Посредничество во взяточничестве".

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU