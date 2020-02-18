Утром деньги, вечером могилы: в Орле чиновник продавал места на кладбище

Очередной коррупционный скандал разгорелся в Орле. Чиновника и его подельника поймали на незаконной продаже мест на кладбищах. Сотрудника Управления коммунальным хозяйством горадминистрации Александра Фролова и сотрудника торгового комплекса муниципального предприятия «Ритуально обрядовые услуги» Александра Арбузова взяли с поличным при получении денег за предоставление мест под захоронение.

Трудясь в городском УКХ, Александр Фролов (не путать с однофамильцем и.о. начальника управления Дмитрием Фроловым - ред.), решил воспользоваться своим служебным положением. Вместе с сотрудником торговой точки "Ритуально обрядовых услуг" была устроена нехитрая схема: незаконно от родственников умерших чиновник и его товарищ получали деньги, взамен обещая подсобить с обеспечением места под захоронения. При этом продавали места они и на ныне закрытых кладбищах. Однако о похоронном "бизнесе" стало известно полицейским.

- К сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции поступила оперативная информация о том, что представитель муниципальной организации злоупотребляет служебным положением и получает незаконные денежные вознаграждения от родственников умерших за выделение мест под захоронения. В ходе проверки, данная информация подтвердилась. - пояснила корреспонденту "КП-Орел" Олеся Лихобабина, и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Понедельник, 17 февраля. Начало рабочей недели и дела кипят: очередная сделка состоялась на Наугорском кладбище. Здесь Фролов получил за могилу 20 тысяч рублей от орловчанки. В этот же день Арбузов получил от другой местной жительницы 50 тысяч рублей за ту же услугу. Позже эти деньги он должен был передать Фролову, а тот уже обещал на эту сумму подобрать подходящий участок для захоронения покойного. Оперативники поймали обоих фигурантов с поличным.

- Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронений МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Александра Фролова и руководителя торгового комплекса МУП «Ритуально-обрядовые услуги г. Орла» Александра Арбузова. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), - сообщила корреспонденту"Комсомольской правды-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Вероятнее всего, в ближайшее время обоих заключат под стражу. Следователи устанавливают все детали схемы, расследование продолжается.

Между тем, для Орловской области это не первый случай, когда сотрудники Управления коммунальным хозяйством и МУП "Ритуально обрядовые услуги" фигурируют в громких уголовных делах. Так, пару лет назад отличилась теперь уже экс-начальница обоих организаций Еатерина Стрелец. Ее также задержали за получение взятки, в деле было несколько эпизодов. Однако за решетку она не попала: суд назначил Стрелец наказание в виде штрафа.

"Комсомолка" следит за ходом расследования.