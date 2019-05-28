В Орле вынесен приговор Екатерине Стрелец

В Орле суд вынес приговор Екатерине Стрелец, обвиняемой во взяточничестве. Экс-руководитель Управления коммунальным хозяйством города и муниципального предприятия «Ритуально-обрядовые услуги» заплатит штраф в 4 миллиона 200 тысяч рублей.

Дело о взятках на Стрелец завели еще в 2017-м году. Тогда ее заподозрили в аферах с контрактами на ремонт дорог. Позже в нем оказалось еще несколько эпизодов.

Следствие и суд установили, что с 2015 по 2017 год чиновница получила взяток на сумму в 437 тысяч рублей. Деньги эти давали ей предприниматели за реализацию их товаров через МУП ритуально-обрядовых услуг города Орла.

Будучи начальником УКХ в апреле 2017 Стрелец» не преминула в очередной раз воспользоваться служебным положением. Здесь она получила взятку в 200 тысяч рублей от гендиректора двух организаций. Суть договора между ним и чиновницей состояла в том, что в рамках контракта по ремонту улично-дорожной сети Орла, решение будет принято в пользу взяткодателя.

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Екатерины Стрелец. Она признана виновной в совершении 5 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Приговором суда экс-чиновнице назначено наказание в виде штрафа в 4 миллиона 200 тысяч рублей. Также на три года она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.