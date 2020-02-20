20 Февр. 2020 2020-02-20T18:04:16+03:00

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В Орловском УГИБДД рассказали подробности ДТП с пешеходом и "КАМАЗом". В среду, 19 февраля, поселке Колпна грузовик сбил 34-летнюю женщину.

Орловчанка перебегала дорогу в неположенном месте, хотя недалеко был пешеходный переход. Происшествие в районе дома №5 на улице Интернациональная случилось в два часа дня. Водитель грузовика не успел избежать столкновения.

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU