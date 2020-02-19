2020-02-19T18:24:07+03:00
Происшествия

В орловском поселке "КАМАЗ" сбил пешехода

Женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, оштрафовали
Ольга СУПОНЕВА
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В орловском поселке "Колпна" грузовик сбил пешехода. Женщина, к счастью, отделалась ушибами, правда попала на штраф: она переходила дорогу в неположенном месте.

ДТП случилось сегодня, 19 февраля, на улице Интернациональной районного центра. Предварительную информацию рассказали корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

- Около двух часов дня женщина 1986 рождения переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, водитель "КАМАЗа" допустил наезд на нее, - пояснили в ведомстве.

На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели, все обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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