В орловском поселке "КАМАЗ" сбил пешехода
В орловском поселке "Колпна" грузовик сбил пешехода. Женщина, к счастью, отделалась ушибами, правда попала на штраф: она переходила дорогу в неположенном месте.
ДТП случилось сегодня, 19 февраля, на улице Интернациональной районного центра. Предварительную информацию рассказали корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
- Около двух часов дня женщина 1986 рождения переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, водитель "КАМАЗа" допустил наезд на нее, - пояснили в ведомстве.
На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели, все обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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