20 Февр. 2020 2020-02-20T15:42:20+03:00

В Орле для завода по утилизации биоотходов закупят оборудование на 46,7 млн рублей. Фото: пресс-служба облсовета

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В среду, 19 февраля, на заседании профильного комитета обсовета обсудили экологическую ситуацию на Орловщине. Не обошлось и без споров, в частности, из-за завода по утилизации биоотходов.

Напомним, унитарное предприятие «Ветсанутильзавод» занимается уничтожением просроченной животной продукции, сбором и утилизацией трупов животных, а также производством мясокостной муки. На данный он находится в кризисной ситуации. Его кредиторская задолженность достигла уже 10 миллионов рублей.

Вопрос о модернизации завода депутаты и представители Департамента промышленности и торговли обсуждали еще в 2019 году. Потратить на это придется не малую сумму - почти 139 миллионов рублей, но в несколько этапов. Кроме того, планируется привлечь инвесторов и изменить организационно-правовой форму организации.

Сейчас специалистам предстоит провести технологический аудит и подготовить документацию на покупку и установку нового оборудования по очистке воздуха и воды на 46 миллионов 700 тысяч рублей.

- Все эти процедуры займут не менее 10 месяцев. Поэтому депутаты обеспокоены, что деньги могут не успеть освоить в этом году, - сообщили «КП» в пресс-службе облсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU