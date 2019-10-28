Завод по утилизации биологических отходов в Орле хотят модернизировать

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-28T10:55:11+03:00

Завод по утилизации биологических отходов в Орле могут модернизировать. Фото: областной совет народных депутат

Для этого в предприятие придется вложить почти 139 миллионов рублей

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На октябрьском заседании облсовета народные избранники обсудили вопрос будущего ветсанутильзавода «Орловский». Напомним, предприятие занимается уничтожением просроченной животной продукции, сбором и утилизацией трупов животных, а также производством мясокостной муки.

По мнению депутатов и представителей Департамента промышленности и торговли, заводу необходима модернизация, прежде всего установка нового оборудования для очистки воздуха и воды. Для этого уже разработана Дорожная карта на два ближайших года. В ее реализацию придется вложить почти 139 миллионов рублей.

Кроме того, планируется привлечение инвесторов и изменение организационно-правовой формы организации.

- Это позволит не только улучшить экологическую и эпидемиологическую обстановку в Орловской области, но и снизить производственные затраты и повысить конкурентоспособность производимой продукции, - пояснил Геннадий Парахин, руководитель Департамента промышленности и торговли.

Однако ряд депутатов выступили за закрытие завода в черте города и за строительство нового за его пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU