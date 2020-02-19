2020-02-19T11:48:36+03:00
Общество

Опубликовано видео задержания по "похоронному делу" в Орле

Следком поделился кадрами допроса и следственных действий [видео]
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Следком поделился видеозаписью с задержанияСледком поделился видеозаписью с задержанияФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Опубликовано видео задержания чиновника по "похоронному делу" в Орле. 17 февраля чиновник УКХ администрации и начальник торгового центра МУП "Ритуально-обрядовые услуги" были пойманы с поличным на получении денег за продажу мест на кладбищах родственникам умерших.

Коррупционный скандал разгорелся в Орле в начале недели. Сотрудником УКХ Александром Фроловым и сотрудником торгового комплекса «РОУ» Александром Арбузовым по версии следствия была устроена нехитрая схема: незаконно от родственников умерших чиновник и его товарищ получали деньги, взамен обещая подсобить с обеспечением места под захоронение. При этом продавали места они и на ныне закрытых кладбищах. Однако о похоронном "бизнесе" стало известно полицейским.

Незаконный бизнес пресекли, следком возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ.

Вероятнее всего, в ближайшее время обоих заключат под стражу. Следователи устанавливают все детали схемы, расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Утром деньги, вечером могилы: в Орле чиновник продавал места на кладбище...(далее)

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

Задержание по "похоронному делу" в Орле .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
Орловским инспекторам ДПС вручили новые автомобили
В Орле на улице Металлургов в марте закроют движение
В Болховском и Зареченском микрорайонах Орла отпразднуют Масленицу
На "Посольство вкусной еды" в Орле завели дело по уклонению от налогов
Опубликовано видео задержания по "похоронному делу" в Орле
В Орле депутаты предложили запретить продажу энергетиков подросткам
В ГИБДД рассказали о подробностях смертельной аварии под Орлом
Освещение в центре Орла обещали восстановить к концу февраля
Транспортные полицейские Орла отпраздновали 101 день рождения службы
Родители орловских школьников попробовали сдать ЕГЭ
Движение по Высоковольтной улице Орла закроют на полтора месяца
Столица подарит Орлу 50 автобусов «ЛИАЗ»
На снос расселенных домов в Орле нужно около 11 миллионов рублей
Угроза расторжения контракта нависла в Орле над одним из перевозчиков
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
Орловцам предложили посетить усадьбу Тургенева не выходя из дома
В Орле на месте больных и старых деревьев высадят 5 тысяч саженцев
Автопарк дорожной техники в Орловской области пополнится
В орловских школах могут продлить карантин
В первый день весны центр Орла перекроют
Городские власти пообещали убрать «приют для бомжей» из жилого дома в Орле
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Орлом
Андрей Клычков рассказывает о возможностях Орловщины в Объединенных Арабских Эмиратах
Общественники подсчитали, сколько в Орле «убитых дорог»
В Орле прошли торги по ремонту улицы 5 Августа
Сегодня в Орле пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»