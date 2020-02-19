Опубликовано видео задержания по "похоронному делу" в Орле

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:48:36+03:00

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Опубликовано видео задержания чиновника по "похоронному делу" в Орле. 17 февраля чиновник УКХ администрации и начальник торгового центра МУП "Ритуально-обрядовые услуги" были пойманы с поличным на получении денег за продажу мест на кладбищах родственникам умерших.

Коррупционный скандал разгорелся в Орле в начале недели. Сотрудником УКХ Александром Фроловым и сотрудником торгового комплекса «РОУ» Александром Арбузовым по версии следствия была устроена нехитрая схема: незаконно от родственников умерших чиновник и его товарищ получали деньги, взамен обещая подсобить с обеспечением места под захоронение. При этом продавали места они и на ныне закрытых кладбищах. Однако о похоронном "бизнесе" стало известно полицейским.

Незаконный бизнес пресекли, следком возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ.

Вероятнее всего, в ближайшее время обоих заключат под стражу. Следователи устанавливают все детали схемы, расследование продолжается.

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Задержание по "похоронному делу" в Орле .

ИСТОЧНИК KP.RU