2020-02-18T09:05:18+03:00
Общество

В Орле прошли торги по ремонту улицы 5 Августа

Стало известно, кто займется в мае благоустройством территории
Наталья Меркулова
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В Орле прошли торги по ремонту улицы 5 АвгустаВ Орле прошли торги по ремонту улицы 5 АвгустаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В понедельник, 17 февраля, городские власти подвели итоги торгов по ремонту улицы 5 Августа в Железнодорожном районе Орла. Победителем аукциона стала компания ООО «РемДорСтрой».

Напомним, в этом году ремонт ждет 11 улиц областного центра. По восьми из них уже подписаны контракты с подрядными организациями.

На улице 5 Августа рабочим предстоит отфрезеровать покрытие дороги, уложить новый выравнивающий слой, восстановить заездные карманы и отремонтировать тротуары (как плиточные, так и покрытые асфальтом). Кроме того, улично-дорожную сеть окаймят бордюрным камнем и поребриком.

- По контракту подрядчик также должен отремонтировать одно бетонное ограждение, четыре лестничных схода и коммуникации. На улице установят остановочный павильон со скамейкой и урной, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Работы планируют начать 1 мая, а завершить 31 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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