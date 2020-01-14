14 Янв. 2020 2020-01-14T13:24:48+03:00

Стало известно, кто займется ремонтов орловских улиц в 2020 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 января, на рабочей планерке в мэрии Орла стало известно, какие организации займутся в этом году ремонтом дорог. На данный момент подрядчики нашлись для семи улиц из одиннадцати.

Так ремонтом улицы Розы Люксембург (от Комсомольской до Черкасской) и ули Васильевской (от переулка Западного до Карачевского шоссе) займется ООО «ГИАТТ». Именно эта фирма занималась в 2019-м ремонтом тротуаров на Комсомольской.

Продолжит благоустройство города и ООО «ДорСтрой 57», компания которая работала на улице Северной. Ей достался ремонт Московского шоссе (от улицы Рощинской до границы с Орлом) и улицы 60-летия Октября (от Октябрьской до Максима Горького).

Еще одна организация - ООО «МонолитСтрой» - займется улицей Тульской, а ООО «ДП-1» будет работать на улице Автовокзальной.

- Согласно проекту муниципальных контрактов, подрядчики начнут работу 1 мая, а завершат к 31 августа, - пояснил Дмитрий Фролов, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством (УКХ).

В ближайшее время пройдет тендер по улицам Старо-Московской, Ливенской, 5 Августа (от моста Дружбы до ул. 1-й Курской) и переулку Южному.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU