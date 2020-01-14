Стало известно, кто займется ремонтов орловских улиц в 2020 году
Сегодня, 14 января, на рабочей планерке в мэрии Орла стало известно, какие организации займутся в этом году ремонтом дорог. На данный момент подрядчики нашлись для семи улиц из одиннадцати.
Так ремонтом улицы Розы Люксембург (от Комсомольской до Черкасской) и ули Васильевской (от переулка Западного до Карачевского шоссе) займется ООО «ГИАТТ». Именно эта фирма занималась в 2019-м ремонтом тротуаров на Комсомольской.
Продолжит благоустройство города и ООО «ДорСтрой 57», компания которая работала на улице Северной. Ей достался ремонт Московского шоссе (от улицы Рощинской до границы с Орлом) и улицы 60-летия Октября (от Октябрьской до Максима Горького).
Еще одна организация - ООО «МонолитСтрой» - займется улицей Тульской, а ООО «ДП-1» будет работать на улице Автовокзальной.
- Согласно проекту муниципальных контрактов, подрядчики начнут работу 1 мая, а завершат к 31 августа, - пояснил Дмитрий Фролов, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством (УКХ).
В ближайшее время пройдет тендер по улицам Старо-Московской, Ливенской, 5 Августа (от моста Дружбы до ул. 1-й Курской) и переулку Южному.
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ИСТОЧНИК KP.RU