2020-02-14T17:23:47+03:00
Происшествия

Розлив серной кислоты в Орле ликвидировали

Опасное вещество смыли, место происшествия засыпали песком
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Розлив ликвидировалиРозлив ликвидировалиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
Изменить размер текста:

В Орле ликвидировали розлив серной кислоты. ЧП случилось сегодня, 14 февраля, в городской промзоне на Московском шоссе.

При погрузке опасной жидкости разлилось примерно 900 литров. Растеклась кислота на несколько десятков квадратных метров, к счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели вместе с работниками "Водоканала" трудились несколько часов: смывали кислоту с грунта, присыпали песком участок.

- Проведена работа по разбавлению водой и осаждение пеной разлитой кислоты. Сотрудникам Роспотребнадзора произведены замеры, в результате замеров выяснилось, что предельно допустимые концентрации не превышались, - сообщила "Комсомолке" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцам рассказали, как будет выглядеть опушка Медведевского леса через год
Розлив серной кислоты в Орле ликвидировали
Орловчанка попала на больничную койку после неудачного перехода дороги
Орловец, до смерти забивший знакомого за "стукачество", отправится за решетку
Орловцы начали сбор средств на реабилитацию малыша с ДЦП
Синоптики рассказали о погоде в Орле на выходные 15-16 февраля
В Орле "Спецавтобаза" задолжала своим работникам 4,7 миллиона рублей
Орловчанка, убившая от обиды сожителя, отправится в тюрьму на 9 лет
Орловские пенсионеры посоревнуются в шахматном турнире
Орловская прокуратура оштрафовала "Зеленую рощу" на 100 тысяч рублей
В Орел приехали участники конкурса на лучшую концепцию Дворянки и парка Победы
Орловцев приглашают в усадьбу Тургенева праздновать Масленицу
В Орловской области тушить лесные пожары готовы 400 человек и 170 машин
В Орле проблему грязных тротуаров на Комсомольской решат весной
Спасатели тушили пожар на Андрианова в Орле
В Орле "Лада" протаранила припаркованную иномарку и столб