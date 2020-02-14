Розлив серной кислоты в Орле ликвидировали

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:23:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле ликвидировали розлив серной кислоты. ЧП случилось сегодня, 14 февраля, в городской промзоне на Московском шоссе.

При погрузке опасной жидкости разлилось примерно 900 литров. Растеклась кислота на несколько десятков квадратных метров, к счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели вместе с работниками "Водоканала" трудились несколько часов: смывали кислоту с грунта, присыпали песком участок.

- Проведена работа по разбавлению водой и осаждение пеной разлитой кислоты. Сотрудникам Роспотребнадзора произведены замеры, в результате замеров выяснилось, что предельно допустимые концентрации не превышались, - сообщила "Комсомолке" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU