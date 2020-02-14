Розлив серной кислоты в Орле ликвидировали
В Орле ликвидировали розлив серной кислоты. ЧП случилось сегодня, 14 февраля, в городской промзоне на Московском шоссе.
При погрузке опасной жидкости разлилось примерно 900 литров. Растеклась кислота на несколько десятков квадратных метров, к счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели вместе с работниками "Водоканала" трудились несколько часов: смывали кислоту с грунта, присыпали песком участок.
- Проведена работа по разбавлению водой и осаждение пеной разлитой кислоты. Сотрудникам Роспотребнадзора произведены замеры, в результате замеров выяснилось, что предельно допустимые концентрации не превышались, - сообщила "Комсомолке" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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