В Орле при погрузке разлилось 900 литров серной кислоты. Опасное вещество растеклось по промышленной зоне на Московском шоссе, сейчас на месте работают спасатели.

ЧП случилось в первой половине дня пятницы, 14 февраля. Примерно в половине двенадцатого спасателям поступило сообщение о происшествии в промышленной зоне. Растеклась кислота на несколько десятков квадратных метров.

Кислота растеклась при погрузкеФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Спасатели в защитных костюмах проводят смыв кислоты на 80 квадратных метрах, уменьшая концентрацию вещества. Опасности распространения нет, - сообщила корреспонденту "КП" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Опасности распространения вещества нетФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

К счастью, в ЧП никто не пострадал. Предстваители регионального Роспотребнадзора сделали замеры: предельно допустимая концентрация вещества в норме. Областным и городским службам предстоит устранять последствия аварии: продолжать замерять уровень вещества в почве, рекультивировать грунт.

"Комсомолка" следит за ситуацией.

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