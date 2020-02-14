В Орле при погрузке разлилось 900 литров серной кислоты
В Орле при погрузке разлилось 900 литров серной кислоты. Опасное вещество растеклось по промышленной зоне на Московском шоссе, сейчас на месте работают спасатели.
ЧП случилось в первой половине дня пятницы, 14 февраля. Примерно в половине двенадцатого спасателям поступило сообщение о происшествии в промышленной зоне. Растеклась кислота на несколько десятков квадратных метров.
Кислота растеклась при погрузкеФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
- Спасатели в защитных костюмах проводят смыв кислоты на 80 квадратных метрах, уменьшая концентрацию вещества. Опасности распространения нет, - сообщила корреспонденту "КП" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.
Опасности распространения вещества нетФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
К счастью, в ЧП никто не пострадал. Предстваители регионального Роспотребнадзора сделали замеры: предельно допустимая концентрация вещества в норме. Областным и городским службам предстоит устранять последствия аварии: продолжать замерять уровень вещества в почве, рекультивировать грунт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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