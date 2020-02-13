2020-02-13T16:34:36+03:00
Общество

Орловцы оценили дизайн-проект благоустройства двора на Комсомольской

Идея жителям дома №249 понравилась, но вопросы к городским властям все же возникли
Наталья Меркулова
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Орловцы оценили дизайн-проект благоустройства двора на КомсомольскойОрловцы оценили дизайн-проект благоустройства двора на КомсомольскойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 13 февраля, глава администрации Орла Александр Муромский встретился с жильцами дома №249 на улице Комсомольской в Заводском районе и узнал, как они оценили дизайн-проект ремонта своего двора.

Напомним, он и еще 64 придомовые территории, попали в список благоустройства. Здесь планируют заменить асфальт, поребрики, восстановить тротуары, а рядом с каждым подъездом установить скамейки, урны и светильники. Ремонт должен начаться в апреле.

Жильцам дома № 249 на Комсомольской дизайн-проект двора понравился Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жильцам дома № 249 на Комсомольской дизайн-проект двора понравилсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жильцам дизайн-проект понравился, но они не постеснялись и задали Александру Муромскому и другие наболевшие вопросы. Беспокоит людей грязь в подъездах, сухие деревья, которые вот-вот упадут на дом и текущая крыша.

- Мы организуем в течение 10 дней общее собрание жильцов и подробно разберем каждую проблему. Вопрос с опилкой деревьев будет решен до начала ремонта двора, чтобы большегрузы не испортили новый асфальт, - пообещал людям Юрий Студенников, глава администрации Заводского района Орла.

Ситуация с текущей крышей в доме разрешится уже совсем скоро. С началом хорошей сухой погоды рабочие приступят к капитальному ремонту кровли.

В 2020 году в доме №249 на Комсомольской улице капитально отремонтируют крышу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2020 году в доме №249 на Комсомольской улице капитально отремонтируют крышуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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