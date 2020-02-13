Орловцы оценили дизайн-проект благоустройства двора на Комсомольской
Сегодня, 13 февраля, глава администрации Орла Александр Муромский встретился с жильцами дома №249 на улице Комсомольской в Заводском районе и узнал, как они оценили дизайн-проект ремонта своего двора.
Напомним, он и еще 64 придомовые территории, попали в список благоустройства. Здесь планируют заменить асфальт, поребрики, восстановить тротуары, а рядом с каждым подъездом установить скамейки, урны и светильники. Ремонт должен начаться в апреле.
Жильцам дома № 249 на Комсомольской дизайн-проект двора понравилсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Жильцам дизайн-проект понравился, но они не постеснялись и задали Александру Муромскому и другие наболевшие вопросы. Беспокоит людей грязь в подъездах, сухие деревья, которые вот-вот упадут на дом и текущая крыша.
- Мы организуем в течение 10 дней общее собрание жильцов и подробно разберем каждую проблему. Вопрос с опилкой деревьев будет решен до начала ремонта двора, чтобы большегрузы не испортили новый асфальт, - пообещал людям Юрий Студенников, глава администрации Заводского района Орла.
Ситуация с текущей крышей в доме разрешится уже совсем скоро. С началом хорошей сухой погоды рабочие приступят к капитальному ремонту кровли.
В 2020 году в доме №249 на Комсомольской улице капитально отремонтируют крышуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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ИСТОЧНИК KP.RU
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