2020-02-13T15:08:23+03:00
Общество

На улице Автовокзальной в Орле обрежут 68 деревьев

Саму дорогу планируют отремонтировать до 31 августа
Наталья Меркулова
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На улице Автовокзальной в Орле обрежут 68 деревьевНа улице Автовокзальной в Орле обрежут 68 деревьевФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 13 февраля, спустя несколько месяцев перерыва глава администрации Орла Александр Муромский отправился на объезд города.

Вместе с журналистами он побывал на одной из улиц, которая в этом году вошла в список объектов ремонта. Это дублер Комсомольской – улица Автовокзальная.

На данный момент подрядчик, взявший на себя обязательство привести дорогу в порядок, уже приступил к работе. Устранение ям и укладка нового слоя асфальта начнется ориентировочно с 1 мая, а пока дорожники занимаются обрезкой 68 деревьев.

Александр Муромский: "Ремонт дорог должен идти в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Александр Муромский: "Ремонт дорог должен идти в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Подрядчик, выигравший торги, добропорядочный. Он зарекомендовал себя с хорошей стороны. Когда в прошлом году делал ремонт на Кромском шоссе и улице Пушкина. Основная часть работ будут вестись в ночное время, чтобы не создавать проблемы для автомобилистов, - рассказал журналистам Александр Муромский.

Саму дорогу перекрывать не будут. Однако ограничения, которые ввели здесь для транспорта, продлятся с 6 февраля до 31 августа.

Напомним, всего в этом году отремонтируют 11 улиц, общей протяженностью около 18 км. На это выделят 383 миллиона рублей. Городским властям осталось провести торги только по трем дорогам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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