СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-03T15:37:14+03:00

По подсчетам, работа обойдется более чем в 385 миллионов рублей

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В 2020-м году в Орле 11 участков дорог ждет комплексный ремонт. Работа будет вестись в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Какие же участки приведут в порядок? В списке следующие объекты: Московское шоссе (от Рощинской улицы до границы города), Автовокзальная улица, Тульская улица, улицы Ливенская, Старо-Московская, Розы Люксембург, переулок Южный, улица 5 Августа (от моста Дружбы до 1-й Курской), ул. 60 лет Октября (участок от М.Горького до Октябрьской), Васильевская (от Западного переулка до Карачевского шоссе), Новосильское шоссе.

- Согласно предварительным подсчетам, ремонт всех 11 дорог обойдется в 385,6 млн рублей. Известно, что на реализацию БКАД в Орле планируется выделить 381,8 млн рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

При этом подрядчиков, которые займутся ремонтом, начнут выбирать уже на этой неделе. Это позволит не затягивать с началом работ в будущем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU