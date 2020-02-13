2020-02-13T14:09:56+03:00
Общество

На Васильевской улице в Орле появится 9 новых фонарей на пешеходных переходах

Госавтоинспекция отметила здесь резкий рост ДТП из-за плохого освещения
Наталья Меркулова
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На Васильевской улице в Орле появится 9 новых фонарей пешеходных переходахНа Васильевской улице в Орле появится 9 новых фонарей пешеходных переходахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 13 февраля, спустя несколько месяцев перерыва глава администрации Орла Александр Муромский отправился на объезд города вместе с журналистами. Одним из главных пунктов назначения стала Васильевская улица.

Напомним, именно здесь, по данным Госавтоинспекции, чаще всего происходят ДТП на «зебре» с участием пешеходов. Как признаются сами водители, в 40% случаях они просто не видели людей в темноте. В итоге на комиссии по безопасности дорожного движения власти решили снизить здесь скорость до 40 км/ч и установить дополнительные фонари.

Подрядчик пообещал Александру Муромскому закончить работы за месяц Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Подрядчик пообещал Александру Муромскому закончить работы за месяцФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Здесь расположено 9 пешеходных переходов, на каждом из них разместим Г-образные опоры с дополнительным освещением. Один переход уже оборудован. Кроме того, мы установим новые дорожные знаки, - пояснил Евгений Гришин, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла.

Сейчас подрядчик работает на пересечении улиц Васильевской и Колхозной. Монтаж освещения планируют завершить за месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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