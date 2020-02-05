5 Февр. 2020 2020-02-05T17:21:02+03:00

40% водителей в Орле признались, что не заметили пешехода на «зебре» во время ДТП Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В среду, 4 февраля, на итоговой пресс-конференции в Госавтоинспекции в центре внимания оказалась аварийность на орловских дорогах. Статистика показывает, что все чаще ДТП происходят с участием пешеходов.

Так за прошлый год в регионе произошло 197 наездов на пешеходов, причем в 63 случаях - на пешеходных переходах. Всего погибло 28 человек, из которых 20 – по собственной вине. Однако не только поспешность и нарушение правил дорожного движения становятся причиной аварий. Вносит свой вклад в печальную статистику и плохое освещение.

- Уже за январь 2020 года в области произошло 18 наездов на пешеходов, из них 13 – в городе Орле. В более чем 40% случаев водители говорят о том, что просто не видели пешеходов в темноте. В частности, такие инциденты зафиксированы на улице Васильевской и Розы Люксембург, - пояснил руководитель регионального УГИБДД полковник полиции Александр Коршунов.

Отметим, проблема плохого освещения на Васильевской улице уже неоднократно обсуждалась в городской администрации. В последний раз на рабочей планерке, 29 января, чиновники заявили о том, что вскоре здесь над нерегулируемыми пешеходными переходами появятся дополнительные фонари. Правда, конкретные сроки пока не называются.

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ИСТОЧНИК KP.RU