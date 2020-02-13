Росздравнадзор: дефицит медицинских масок в Орле вызван искусственным ажиотажем
В среду, 12 февраля, в Орле обсудили проблему с отсутствием медицинских масок в ряде городских аптек. В дискуссии активно участвовали представители контролирующих структур, фармацевты и поставщики.
Напомним, неделю назад «Комсомолка» устроила рейд по аптекам. Найти товар повышенного спроса нам удалось только в 4 из 15. Главным объяснением, которые мы услышали, стало – «все распродали, когда появится новая партия неизвестно».
- В настоящее время в больницах города и области дефицита масок нет, их запас в среднем на 2-3 месяца. Однако в ряде аптек и аптечных сетей маски отсутствуют. Это связано с искусственно созданным ажиотажем вокруг данных средств индивидуальной защиты, - рассказал Михаил Михейкин, руководитель регионального Росздравнадзора.
Свою проверку провела и антимонопольная служба. По ее данным, цены на медицинские маски практически не изменились, но в отдельных аптеках все же подросли от 2 до 24%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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