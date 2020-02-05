Небывалый ажиотаж: в аптеках Орла заканчиваются медицинские маски

В орловских аптеках небывалый ажиотаж – горожане активно скупают медицинские защитные маски, хотя город далек от больших туристических потоков, да и граница с Китаем, эпицентром нового смертельного вируса, от Орла в сотне тысяч километров.

Людей все серьезнее пугает жуткая статистика – в Поднебесной уже зарегистрировано свыше 17 тысяч случаев заболевания коронавирусом с приростом 24% в сутки. Причем в двух процентах случаев заражение привело к смерти. Сейчас вирус обнаружили уже в 23 странах, в том числе и в России.

В надежде защитить себя от заразы жители регионов России стали массово скупать средства защиты, в некоторых городах это привело к скачку цен на маски, а где-то прилавки аптек и вовсе опустели. Корреспонденты «КП-Орел» побывали в 15 орловских аптеках, чтобы узнать, как же дело обстоит в нашем регионе.

«ЛЮДИ У НАС МНИТЕЛЬНЫЕ»

Фармацевт: "Люди у нас мнительные, все скупают. Вчера за день 120 пачек продала!"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Заходим в первую попавшуюся аптеку в Советском районе города и задаем вопрос:

- Медицинские маски есть?

Ответ положительный, и молодая девушка-фармацевт протягивает нам упаковку из 5 штук за 50 рублей.

- А много их у вас еще? – интересуемся мы.

- Пока хватает, но спрос на них большой, - устало говорит девушка, пробивая чек.

В других 14 аптеках, расположенных в разных районах города, нам везет гораздо меньше. Уже в следующей, буквально через дорогу, мы получаем не оптимистичную информацию.

- Вот, это последняя пачка. Больше ни одной нет. Люди у нас мнительные, все скупают. Вчера за день 120 пачек продала! – признается нам аптекарь.

«МАСКИ БУДУТ, КОГДА С КИТАЕМ ВОЗОБНОВЯТ СООБЩЕНИЕ»

Из 15 аптек медицинские маски нашли только в 4!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

После везение от нас и вовсе отвернулось. Обойдя еще 13 аптек, одноразовые повязки мы обнаружили только в двух.

Ответ везде примерно одинаковый: «Маски разобрали», «Мы все распродали, даже со складов, новый товар негде брать», «Привоза от поставщиков нет, у них товар закончился» и так далее.

Когда же заветные одноразовые повязки появятся в продаже, пока никто не знает. Лишь в одной аптеке нам сказали, что это произойдет на следующей неделе.

Орловцы активно закупаются противовирусными и одноразовыми повязкамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Такая ситуация складывается и в коммерческих аптеках, и в муниципальных. В одной из последних в очереди мы встречаем двух бабушек, которые охая и ахая возмущаются: «Нигде в городе нет медицинских масок, только детские и то не везде!» На радостях, что в этой аптеке МАСКИ ЕСТЬ, пенсионерки берут целых 50 упаковок и оставляют нас без всякой надежды тоже закупиться.

- Извините, маски закончились, - говорит нам фармацевт.

- А когда будет новый завоз, не подскажите? А то мы уже кучу аптек обошли – нигде нет, - интересуемся мы.

- А вы их сейчас нигде и не найдете в Орле. Сами не знаем, когда будут, наверное, когда с Китаем возобновим сообщение, - с юмором говорит женщина в годах.

Подводим итог рейда. Из 15 аптек в 11 – медицинских масок не было вообще и там попросту не знают, когда они появятся. Со стоимостью одноразовых повязок ситуация тоже не однозначная, ведь в каждой аптеке их продают с разным количеством штук – от одной до пяти. Однако, по нашим подсчетам, их цена колеблется от 9 до 26 рублей за штуку. Хотя еще пару месяцев назад одноразовую маску можно было купить не больше чем за 5 рублей.

13 ОРЛОВСКИХ ТУРИСТОВ ИЗ КИТАЯ

В понедельник, 3 февраля, профилактика коронавируса в Орловской области стала одной из главных тем рабочего заседания регионального Правительства.

По данным Роспотребнадзора, в Орловскую область из Китая вернулись из туристической поездки 13 человек. Они находились на территории провинции Хайнань, который и стал эпицентром распространения инфекции. Сейчас специалисты направили предписания в адрес туристических агентств о предоставлении всех сведений о людях, прибывших из этого города.

- Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из КНР, в течение 14 дней после прибытия изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию, - пояснил процедуру выявления случая заболевания Александр Румянцев, руководитель Управления регионального Роспотребнадзора.

В ходе рабочего заседания Правительства, также было отмечено, что Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области оснащен необходимыми средствами индивидуальной защиты и имеется запас дезинфицирующих средств.

Кроме того, уже разработан План основных профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

КСТАТИ

Тем временем уже несколько школ в Орле уже полностью закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ажиотаж с медицинскими масками связан не только с профилактикой нового вируса. Горожан насторожила ситуация и привычными нам ОРВИ и гриппом.

На прошедшей неделе в Орловской области было зарегистрировано около 4 тысячи случаев этих заболеваний, причем 60,2% заболевших - дети до 14 лет. Такие данные приводит Управление регионального Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что частичный карантин был введен в 76 классах 16 образовательных организациях областного центра. С 4 февраля на полный карантин уже закрыли школы №12 и №13.

- На территории региона наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и внебольничными пневмониями, регистрируются случаи гриппа. Необходимо помнить о профилактике и элементарных санитарных правилах, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ГДЕ ЖЕ ЛЮДИ В МАСКАХ?

Маски скупают, но на улицах Орла в них никто не ходит!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Удивительно, как нам рассказали в аптеках, орловцы активно сметают медицинские маски с прилавков, но в городе увидеть человека в повязке просто невозможно – ни на улице, ни в общественных учреждениях, ни в транспорте. Даже сами аптекари без масок на работе (лишь в одной из 15 аптек мы увидели фармацевтов в одноразовых повязках).

Кстати, медики отмечают, что если не менять маску каждые два часа, она бесполезна.

ПАНИКОВАТЬ НЕТ СМЫСЛА!

"Комсомолка" связалась с советником губернатора Орловской области Сергеем Лежневым и узнала, как обстоит дело с поставками.

- В муниципальных аптеках Орла медицинские маски есть, в случае необходиомости их еще подвезут со складов. Губернатор держит ситуацию под личным контролем. Кроме того, в нашем регионе одноразовые повязки шьют на ведомтвенных производствах регионального УФСИН, перебоев с поставками нет и не будет. Паниковать нет смысла! Что же касается коммерческих аптек, то это зависит от самих собственников, - пояснил Сергей Лежнев.

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