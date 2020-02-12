12 Февр. 2020 2020-02-12T12:33:59+03:00

В Орле жителей общежития на Металлургов временно переселят Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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О долгожданном событии для 194 жителей аварийного дома №38 на улице Металлургов стало известно вчера, 11 февраля, на рабочей планерке в администрации Орла.

Спустя несколько лет, многочисленных экспертиз и откладывания сроков расселения общежития, городские власти все-таки заявили, что вскоре жильцов ВРЕМЕННО переселят в 80 жилых помещений маневренного фонда, а в здании начнется ремонт.

Напомним, 23 января Советский районный суд признал незаконным Постановление администрации об отселения жильцов до 30 декабря 2027 года и обязал ее «принять противоаварийные меры в виде ремонтных работ».

- Для окончания ремонта дома №38 потребуется пять с половиной месяцев, - сообщил Евгений Гришин, замглавы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту.

Также временно расселят дом №40 на этой же улице. Там жилье из маневренного фонда потребуется 36 жителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU