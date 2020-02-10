Почти 12 тысяч орловцев получат по 75 тысяч рублей ко Дню Победы
На прошлой неделе, 7 февраля, президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-й годовщиной Победы по 75 тысяч рублей всем участникам и инвалидам войны, узникам концлагерей, вдовам и жителям блокадного Ленинграда.
По данным пресс-службы Правительства Орловской области, на территории нашего региона сейчас живет 11 тысяч 830 человек, которым положены такие выплаты из федеральной казны. Еще 4 тысячи 735 жителей области – тружеников тыла во время войны – получат по 50 тысяч рублей.
Напомним, ранее губернатор Андрей Клычков предложил выделить дополнительные средства для категории «Дети войны» и «Бывшие несовершеннолетние узники фашизма» из местного бюджета. Выплаты должны составить 5 тысяч рублей единовременно.
ОФИЦИАЛЬНО
В Орловской области проживает 10 тысяч 422 бывших несовершеннолетних узников фашизма и 47 тысяч 343 человека, относящихся к категории «Дети войны».
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ИСТОЧНИК KP.RU