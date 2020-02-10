2020-02-10T12:59:21+03:00
Общество

Почти 12 тысяч орловцев получат по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

Такие выплаты обеспечит федеральная казна, но обещает найти дополнительные средства и областной бюджет
Наталья Меркулова
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Орловцы, участники Великой Отечественной войны, получат по 75 тысяч рублей ко Дню ПобедыОрловцы, участники Великой Отечественной войны, получат по 75 тысяч рублей ко Дню ПобедыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На прошлой неделе, 7 февраля, президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-й годовщиной Победы по 75 тысяч рублей всем участникам и инвалидам войны, узникам концлагерей, вдовам и жителям блокадного Ленинграда.

По данным пресс-службы Правительства Орловской области, на территории нашего региона сейчас живет 11 тысяч 830 человек, которым положены такие выплаты из федеральной казны. Еще 4 тысячи 735 жителей области – тружеников тыла во время войны – получат по 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее губернатор Андрей Клычков предложил выделить дополнительные средства для категории «Дети войны» и «Бывшие несовершеннолетние узники фашизма» из местного бюджета. Выплаты должны составить 5 тысяч рублей единовременно.

ОФИЦИАЛЬНО

В Орловской области проживает 10 тысяч 422 бывших несовершеннолетних узников фашизма и 47 тысяч 343 человека, относящихся к категории «Дети войны».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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