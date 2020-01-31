31 Янв. 2020 2020-01-31T09:20:47+03:00

В Орловской области «Дети войны» и несовершеннолетние узники фашизма могут получить допвыплаты Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В преддверии празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне глава Орловской области предложил выделить дополнительные средства для категории «Дети войны» и «Бывшие несовершеннолетние узники фашизма». Свою инициативу он озвучил в соцсетях.

Напомним, ранее о необходимости выделить юбилейную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, приравненным к ним категориям и труженикам тыла Президент страны.

- Это очень правильное и справедливое решение в канун 75-летия Победы поддержали все жители страны. Думаю, наш регион должен внести свою лепту в дань уважения и признательности героям прошедшей войны, - пояснил Андрей Клычков.

По словам главы региона, на данный момент найдена возможность сократить ряд расходов областного бюджета и профинансировать выплаты. Они должны составить 5 тысяч рублей единовременно.

- Уверен, эта инициатива найдет понимание и одобрение орловчан. Рассчитываю, что областной Совет поддержит мое предложение, - добавил губернатор.

ЗНАЙ!

На данный момент в Орловской области проживает 10 тысяч 422 бывших несовершеннолетних узников фашизма и 47 тысяч 343 человека, относящихся к категории «Дети войны».

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ИСТОЧНИК KP.RU