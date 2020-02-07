В Орле за взятку в 35 тысяч экс-полицейского оштрафовали на полмиллиона

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:09:46+03:00

По решению суда в ближайшие годы он не сможет работать в правоохранительных органах

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В Орле бывший полицейский выплатит полмиллиона рублей за взятку в 35 тысяч. За указанную сумму он обещал помочь подтасовать результаты экспертизы дорожно-транспортного происшествия.

За руку криминалиста, решившего подзаработать незаконным путем, поймали сотрудники собственной службы безопасности регионального Управления МВД вместе с сотрудниками ФСБ. За указанную сумму полицейский пообещал подготовить заключение эксперта с недостоверными сведениями об обстоятельствах аварии. Однако подзаработать не удалось – силовики пресекли замысел сотрудника ЭКЦ. Следком возбудил уголовное дело по статье "Получение взятки".

- Согласно решению суда, обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Сейчас уже приговор суда вступил в законную силу.

- Данный сотрудник уволен из ОВД по отрицательным основаниям. По результатам служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлечены его руководители, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU