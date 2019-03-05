Орловский полицейский за деньги обещал подделать экспертизу

В Орле полицейского подозревают в получении взятки. Сотрудник экспертно-криминалистического центра обещал за деньги подделать результаты экспертизы по дорожно-транспортному происшествию.

За руку полицейского, решившего подзаработать незаконным путем, поймали сотрудники собственной службы безопасности регионального Управления МВД вместе с сотрудниками ФСБ.

По данным следствия, на днях «страж правопорядка» договорился с местным жителем о сумме, за которую тот может получить на руки поддельную экспертизу по ДТП. Сговорились на 35 тысячах рублей. За эти деньги полицейский пообещал подготовить заключение эксперта с недостоверными сведениями об обстоятельствах аварии. Однако подзаработать не удалось – силовики поймали нечистого на руку сотрудника ЭКЦ.

- Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ЭКЦ УМВД России по Орловской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), - сообщила корреспонденту «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В региональном УМВД нам сообщили, что полицейского уже уволили из органов внутренних дел.

- В результате проведенной служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел. Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировала ситуацию Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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