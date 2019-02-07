2019-02-07T19:27:10+03:00
Происшествия

В Орле полицейский за 40 тысяч рублей обещал подозреваемому избежать наказания

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Орловского полицейского подозревают в покушении на мошенничество. За 40 тысяч рублей «страж порядка» обещал подозреваемому по уголовному делу избежать ответственности перед законом.

Решившего разжиться за чужой счет полицейского из орловского отдела полиции №2 за руку поймали сотрудники собственной безопасности областного УМВД вместе с сотрудниками УФСБ. Как оказалось, оперуполномоченный взял у 28-летнего орловца, который является подозреваемым по уголовному делу, 40 тысяч рублей. Взамен полицейский обещал выгородить его и помочь избежать наказания: якобы деньги он передаст сотрудникам, которые в силах это устроить. При этом реально сделать это он был не в силах, да и не собирался, а деньги планировал потратить на собственные нужды.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В СК отметили, что полицейский сознался во всем под тяжестью улик и раскаивается в содеянном.

В региональном же УМВД сообщили, что назначена проверка.

- Виновный сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировала ситуацию «Комсомолке» Олеся Лихобабина, врио начальника Отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Почти полторы тысячи орловских семей получили госпособия на детей в 2018-м
В Орле может появиться микрорайон с малоэтажной застройкой
Строительное сообщество России обсудило в Орле перспективы и проблемы отрасли
Три года в тюрьме проведет орловец за разбойное нападение
Орловские активисты призвали властей провести ремонт в «Торговых рядах»
В Орловской области на неблагополучных по АЧС территориях все еще введены ограничения
Территории для благоустройства выберут орловцы на следующей неделе
Как предупредить пожар в частном доме рассказывают орловцам полицейские и спасатели
За три года на Орловщине так и не обеспечили землей многодетных семей
ДТП на орловской трассе учинили иномарка и фура
В 2018 году в орловских лагерях отдохнули 710 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Улицу Михалицына в Орле не поделили «Ауди» и «ВАЗ»