В Орле полицейский за 40 тысяч рублей обещал подозреваемому избежать наказания

Орловского полицейского подозревают в покушении на мошенничество. За 40 тысяч рублей «страж порядка» обещал подозреваемому по уголовному делу избежать ответственности перед законом.

Решившего разжиться за чужой счет полицейского из орловского отдела полиции №2 за руку поймали сотрудники собственной безопасности областного УМВД вместе с сотрудниками УФСБ. Как оказалось, оперуполномоченный взял у 28-летнего орловца, который является подозреваемым по уголовному делу, 40 тысяч рублей. Взамен полицейский обещал выгородить его и помочь избежать наказания: якобы деньги он передаст сотрудникам, которые в силах это устроить. При этом реально сделать это он был не в силах, да и не собирался, а деньги планировал потратить на собственные нужды.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В СК отметили, что полицейский сознался во всем под тяжестью улик и раскаивается в содеянном.

В региональном же УМВД сообщили, что назначена проверка.

- Виновный сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировала ситуацию «Комсомолке» Олеся Лихобабина, врио начальника Отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается.