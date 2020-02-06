В деревнях Орловского района оборудуют контейнерные площадки на три миллиона рублей
На еженедельном совещании в администрации Орловского района обсудили вопросы реализации «мусорной» реформы. В центре внимания вновь оказались контейнерные площадки для твердых коммунальных и крупногабаритных отходов.
Напомним, в начале года тема вовлечения в обслуживание регоператором большего количества населенных пунктов (даже с небольшим числом жителей) прозвучала на заседании Правительства Орловской области. Однако для этого необходимо создать условия для подъезда машин и установки мусорных контейнеров.
На данный момент в Орловском районе насчитывается 539 контейнерных площадок, но и их пока недостаточно. Поэтому на территории сельских поселений планируют оборудовать еще 102 контейнерные площадки. На это выделят 3 миллиона рублей.
-При необходимости, если контейнеры повреждены, их можно заменить. Для этого нужно обратиться к региональному оператору УК «Зеленая Роща», - сообщает пресс-служба Администрации Орловского района.
Сам же регоператор напоминает об ответственности жителей за стихийные свалки вне контейнерных площадок, так как организация вывозит мусор только с установленных и оборудованных мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU