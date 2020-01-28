Орловцы пожаловались на стихийную свалку в гаражном кооперативе

В редакцию «Комсомольской правды» обратились жители деревни Жилина и Советского района города Орла, с просьбой разобраться с ситуацией – уже несколько лет им приходится дышать едким дымом от жженой резины. Причиной всему, как пояснили наши читатели, стихийная свалка на территории гаражно-строительного кооператива «Орлик».

Каждое лето свалку поджигают и жители Советского района Орла дышат гарьюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мы выехали на место, чтобы оценить масштабы «бедствия» и заодно опросить владельцев расположенных здесь гаражей.

Как выяснилось, свалка находится на склоне за забором Института МВД. Хотя снег частично прикрыл ее, размеры действительно поражают: она полностью состоит из автомобильных покрышек, шин и бытового мусора.

В свалки превращаются даже пустующие гаражиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В течение последних пяти лет мусор здесь совершенно не убирается и каждое лето свалку поджигают, а Советский район этим дышит. Мы не раз обращались к ГСК «Орлик», просили навести порядок, нам обещали вывести мусор, но так этого и не сделали, - рассказал «КП» Александр, владелец одного из гаражей.

Вместо того чтобы устранить стихийную свалку, ее просто прикрыли тонким металлическим забором, на котором уже видны отчетливые следы горения. По словам Александра, бригадам пожарно-спасательной службы регулярно приходится выезжать в их кооператив.

В августе 2019 года возгорание одной из свалок в гаражном кооперативе перепугала орловцевФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, в августе прошлого года жителей Орла серьезно напугали черные клубы дыма, которые были видны даже в центре города. Тогда он полностью заволок часть Советского района и горела именно стихийная свалка старых шин на склоне оврага.

Мы узнали у регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «УК «Зеленая роща», обращалось ли руководство кооператива с просьбой устранить стихийную свалку.

Сотрудники МЧС ликвидировапи пожар, но люди уверены: "Свалка загорится вновь"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По данным генерального директора АО «Корпорация развития Орловской области» Михаила Панченкова, между «Зеленой рощей» и ГСК «Орлик» нет договора на вывод мусора и кооператив никогда не обращался к ним по этому поводу.

- В случае обнаружения места складирования твердых бытовых отходов, объем которых превышает 1 кубический метр, региональный оператор в течение пяти дней уведомляет собственника земли о наличие стихийной свалки и обязывает его в течение 30 дней ее устранить, - пояснил «КП» Михаил Панченков.

Детей привлекают такие скопления шин, но игры здесь не безопасныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Если же собственники земли свалку не уберут, то «Зеленая роща» сделает это сама, но будет вправе требовать от владельца земельного участка через суд возмещения понесенных ее затрат. Проверка территории ГСК «Орлик» региональным оператором намечена за февраль.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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