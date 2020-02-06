2020-02-06T14:51:32+03:00
Общество

УФАС начало проверку цен на медицинские маски в аптеках Орловщины

После повышения спроса на одноразовые повязки, в ряде городов их стоимость «взлетела» в несколько раз
Наталья Меркулова
Поделиться:
УФАС начал проверку цен на медицинские маски в аптеках ОрлаУФАС начал проверку цен на медицинские маски в аптеках ОрлаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Орловской области объявило о начале проверки аптек в регионе. В центре внимания ведомства оказалась стоимость медицинских масок.

После начала роста случаев ОРВИ, гриппа, а также пугающей статистки распространения нового коронавируса в Китае вокруг одноразовых повязок возник небывалый ажиотаж. Люди активно сметают с прилавков последние упаковки масок. В итоге недобросовестные владельцы аптек в ряде российских городов уже взвинтили цены в несколько раз.

Ранее корреспонденты «Комсомолки» уже прошлись по орловским аптекам и выяснили, что в большинстве коммерческих медицинские маски в дефиците, а там, где они все же есть стоят от 9 до 26 рублей за штуку.

- Граждане могут самостоятельно направить информацию о повышении цен на медицинские маски на адрес электронной почты Управления to57@fas.gov.ru. Убедительная просьба сообщать наиболее наименование и адрес в аптеках, - говорят в пресс-службе УФАС по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле пройдет региональный чемпионат "WorldSkills Russia"
Орловец предстанет перед судом за жестокое убийство односельчанина
В конце 2019 года прожиточный минимум в Орловской области снизился на 4%
УФАС начало проверку цен на медицинские маски в аптеках Орловщины
В Орловском районе отремонтируют 20 автомобильных дорог
Проект школы для Болховского микрорайона Орла должны подготовить до апреля
До конца лета в Орле ограничили движение на Автовокзальной улице
В орловской деревне сгорел гараж вместе с машиной
В Орле пройдет благотворительный фестиваль в поддержку детей, больных раком
В Орловской области в нелегальном интернате для инвалидов погибло два человека
6 февраля жители нескольких улиц Орла останутся без электричества
В Орле ученики еще 63 школьных классов уйдут на карантин
За неделю ОРВИ и гриппом в Орловской области заболели 5 тысяч 440 человек