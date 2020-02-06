УФАС начало проверку цен на медицинские маски в аптеках Орловщины

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:51:32+03:00

После повышения спроса на одноразовые повязки, в ряде городов их стоимость «взлетела» в несколько раз

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Управлением Федеральной антимонопольной службы по Орловской области объявило о начале проверки аптек в регионе. В центре внимания ведомства оказалась стоимость медицинских масок.

После начала роста случаев ОРВИ, гриппа, а также пугающей статистки распространения нового коронавируса в Китае вокруг одноразовых повязок возник небывалый ажиотаж. Люди активно сметают с прилавков последние упаковки масок. В итоге недобросовестные владельцы аптек в ряде российских городов уже взвинтили цены в несколько раз.

Ранее корреспонденты «Комсомолки» уже прошлись по орловским аптекам и выяснили, что в большинстве коммерческих медицинские маски в дефиците, а там, где они все же есть стоят от 9 до 26 рублей за штуку.

- Граждане могут самостоятельно направить информацию о повышении цен на медицинские маски на адрес электронной почты Управления to57@fas.gov.ru. Убедительная просьба сообщать наиболее наименование и адрес в аптеках, - говорят в пресс-службе УФАС по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU