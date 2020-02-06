До конца лета в Орле ограничили движение на Автовокзальной улице

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:49:22+03:00

До конца лета автолюбителям стоит быть внимательнее на Автовокзальной Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В Орле ограничили движение по еще одной улице. До конца лета автолюбителям стоит быть внимательнее на Автовокзальной.

О временным неудобствах сообщили в пресс-службе администрации Орла.

- С 6 февраля по 31 августа в связи с ремонтом дороги временно ограничат движение транспортных средств по ул. Автовокзальная, - отметили в мэрии.

Напомним, в Орле действует запрет движения по мосту Дружбы, на котором идет ремонт. По графику мост будет закрыт до декабря 2020-го, однако власти рассчитывают запустить движение здесь уже в начале осени.

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ИСТОЧНИК KP.RU