В Орловской области из-за опасных сосулек будут судить директора управляющей компании

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:49:20+03:00

Прошлой зимой с крыши дома, обслуживаемого организацией, наледь упала на ребенка и травмировала его

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В Орловской области перед судом предстанет директор управляющей компании. Прошлой зимой наледь, упавшая с крыши одного из обслуживаемых организацией домов, угодила на ребенка и травмировала его.

Инцидент произошел в районном центре Мценске в январе 2019-го. Тогда на 11-летнего мальчика рухнула ледяная глыба. Ребенка увезли в больницу со сломанной ключицей. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Первая городская управляющая компания» по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Спустя год расследование завершилось.

- Следствием установлено, что обвиняемый, неоднократно уведомленный контролирующими и надзорными органами о возможности чрезвычайных происшествий, связанных с обрушением снега и наледи с кровель, балконов многоквартирных домов, в декабре 2018 года и январе 2019 года не принял действенных мер по очищению кровли и балконов обслуживаемого многоквартирного дома в городе Мценске, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

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ИСТОЧНИК KP.RU