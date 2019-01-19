В Орловской области ледяная глыба упала с крыши многоэтажки на ребенка

В городе Мценск Орлвоской области ледяная глыба с крыши многоэтажки упала на 11-летнего мальчика. Ребенок получил травмы и был госпитализирован, региональный СКР возбудил уголовное дело.

Все произошло накануне, в пятницу 18 января. Мальчик проходил мимо дома №11 по улице Мира районного центра, когда на него упали куски льда. Ребенок получил перелом ключицы, сейчас он находится в больнице.

Кусок льда упал на мальчика. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

За ходом расследования уголовного дела установлен личный контроль руководителя следственного управления.

В 2019-м году это уже второй случай в регионе, когда халатное отношение к капризам природы приводит к печальным последствиям. Напомним, 4 января в самом областном центре с балкона пятиэтажки на улице Игнатова кусок льда упал на 54-летнюю женщину, она погибла на месте происшествия.