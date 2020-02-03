2020-02-03T12:55:12+03:00
Общество

В девяти орловских школах ученикам до сих пор приходится ходить в туалет на улицу

Глава региона потребовал решить проблему до 2021 года
Наталья Меркулова
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В девяти орловских школах ученикам до сих пор приходится ходить в туалет на улицуВ девяти орловских школах ученикам до сих пор приходится ходить в туалет на улицуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 3 февраля, на рабочем заседании Правительства Орловской области одной из главных повесток дня стало предоставление качественных образовательных услуг.

Руководитель профильного Департамента Татьяна Крымова рассказала собравшимся о достижениях прошедшего года, успехах в организации детского досуга и отдыха, помощи молодым педагогам по программе «Земский учитель». Однако один вопрос остался в стороне – установка в школах отапливаемых стационарных санитарных комнат, а проще говоря, туалетов.

Такой щекотливый вопрос затронул сам губернатор. Напомним, в прошлом году в СМИ активно обсуждалось торжественное открытие туалета в одной из школ орловской глубинки. Тогда ради этого даже устроили праздник, ведь до этого такого блага цивилизации у учеников и педагогов не было.

- Как такое возможно в 21 веке? Мы говорим о новых технологиях, Интернете, а у нас дети с гаджетами в туалет за школу ходят! Нужно до 2021 года полностью решить эту проблему, - эмоционально выступил Андрей Клычков.

Отметим, сейчас в Орловской области еще 9 школ остаются без оборудованных в здании туалетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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