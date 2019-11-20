В орловской глубинке состоялось торжество по случаю открытия туалета

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-20T17:50:26+03:00

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В Орловской области состоялось торжество по случаю открытия туалета. Действо, на которое не преминули съехаться разного рода чиновники, развернулось в Должанском районе.

О тмероприятии рассказала районная газета "Знамя труда". Теплый санузел появился в Козьма-Демьяновской средней школе. До этого, за 145 лет существования учебного учреждения, такого блага цивилизации у учеников и педагогов не было. Из районного бюджета на обустройство туалета был выделен почти миллион рублей. В день "икс" в школу приехала целая когорта чиновников: глава района, начальник и специалисты местного отдела образования, специалист отдела архитектуры и строительства.

- Выступавшие отметили добросовестную работу подрядчика, что условия обучения детей стали более комфортными, приближенными к современным условиям.И от детей, и от родителей звучали искренние слова признательности и благодарности в адрес районного руководства, - пишет "Знамя труда.

Издание отмечает, что в ближайшее время еще один туалет откроют в Никольской средней школе, а в 2020 году еще в двух учебных учреждениях района.

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ИСТОЧНИК KP.RU