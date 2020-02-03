В кражах и превышении полномочий обвиняют в Орловской области экс-полицейских

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:21:32+03:00

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В Орловской области двоим бывшим полицейским предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и кражах. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела экс-сотрудников Новодеревеньковского райотдела полиции.

На незаконной деятельности полицейских поймали сотрудники собственной безопасности УМВД вместе с УФСБ. По версии следствия, в августе 2019-го года полицейские по предварительного сговору завладели тоннами пшеницы и рапса, принадлежащих сельскохозяйственному предприятию и предпринимателю. Похищенное они продали. Общий ущерб составил больше 900 тысяч рублей.

- Заместителю начальника Джемиту Мирзоеву и начальнику местного отделение ГИБДД Павлу Данилову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере), - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Из органов внутренних дел по решению руководства регуправления МВД сотрудники были уволены.

В настоящее время Мирзоев заключен под стражу, Данилов - под домашним арестом. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU