2019-12-06T15:59:53+03:00
Происшествия

В Орле на экс-полицейского завели дело за кражу и злоупотребление полномочиями

Бывшего замначальника Новодеревеньковского отдела полиции подозревают в похищении 35 тонн зерна у предпринимателя
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле экс-полицейских подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и кражей. СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Новодеревеньковского межрайонного отдела МВД.

По версии следствия экс-полицейских в августе завладел 35 тоннами зерна, принадлежащего местному предпринимателю. Ущерб составил около 280 тысяч рублей. Вычислили нечистого на руку «стража правопорядка» сотрудники отдела собственной безопасности регионального УМВД вместе с сотрудниками орловского УФСБ.

Как рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, по результатам служебной проверки замначальника отдела из органов уволили – из-за проступка, порочащего честь полицейских.

- В случае установления вины к дисциплинарной ответственности будет привлечен его непосредственный руководитель, - добавили в ведомстве.

Есть ли вина – установит следствие.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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