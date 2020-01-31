2020-01-31T14:19:40+03:00
Общество

Почти все жильцы аварийного дома по Калинина,2 в Орле получили социальные выплаты

14 человек решили взыскивать средства через суд
Ольга СУПОНЕВА
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Калинина, 2Калинина, 2Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле почти всем жильцам аварийного дома на улице Калинина отдали положенные им выплаты: общая сумма составила более 70, 5 млн рублей. Выплаты получили 120 человек, еще 14 решили взыскивать средства через суд.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Дом №2 по Калинина признали аварийным еще в 2017 году. При этом сроком переселения был назван 2023 год. Но весной 2019 несущие конструкции пятиэтажки "поплыли", жителей экстренно переселили во временное жилье. Стало ясно: возвращаться в свои квадратные метры опасно. Глава региона Андрей Клычков пообещал помочь жильцам. Через какое-то время Дмитрий Медведев, на тот момент председатель Правительства РФ, подписал распоряжение о выделении социальной выплаты жильцам: не менее 40 тысяч рублей за квадратный метр.

- 14 граждан, имеющих право на получение выплат, решили обратиться в суд с целью взыскать рыночную стоимость и дополнительные расходы, - пояснили "Комсомолке" в горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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