Почти все жильцы аварийного дома по Калинина,2 в Орле получили социальные выплаты
В Орле почти всем жильцам аварийного дома на улице Калинина отдали положенные им выплаты: общая сумма составила более 70, 5 млн рублей. Выплаты получили 120 человек, еще 14 решили взыскивать средства через суд.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.
Дом №2 по Калинина признали аварийным еще в 2017 году. При этом сроком переселения был назван 2023 год. Но весной 2019 несущие конструкции пятиэтажки "поплыли", жителей экстренно переселили во временное жилье. Стало ясно: возвращаться в свои квадратные метры опасно. Глава региона Андрей Клычков пообещал помочь жильцам. Через какое-то время Дмитрий Медведев, на тот момент председатель Правительства РФ, подписал распоряжение о выделении социальной выплаты жильцам: не менее 40 тысяч рублей за квадратный метр.
- 14 граждан, имеющих право на получение выплат, решили обратиться в суд с целью взыскать рыночную стоимость и дополнительные расходы, - пояснили "Комсомолке" в горадминистрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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