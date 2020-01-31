31 Янв. 2020 2020-01-31T12:29:28+03:00

На месте ЧП работают спасатели Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Изменить размер текста: A A

Количество пострадавших при взрыве газа в Орловской области увеличилось до 8 человек. Четверо погибли, еще четверо получили травмы, по данным на 11.40 31 января.

Трагическое ЧП случилось в городе Мценске нынешним утром, на часах было примерно 10.

Под частями рухнувшей конструкции могут находиться людиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- По прибытию на место происшествия было установлено, что при проведении работ произошел хлопок газа без последующего горения. Произошло частичное обрушение кровли, пострадало 8 человек, в том числе 4 человека погибло. Имеются разрушения конструкций. , - сообщила корреспонденту "Комсомолки" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской областиших.

Взрыв газовоздушной смеси случился в строящемся зданииФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Ранее сообщалось о троих погибших и четверых пострадавших.

- Сотрудниками полиции выставлено оцепление. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Мценский». Устанавливаются причины произошедшего, - сообщила "КП" Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области.

На месте ведут работу спасатели, медики, прибыли представители власти. Разбор рухнувшей конструкции продолжается, под завалами все еще могут находиться люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Несколько человек погибло при взрыве газа в Орловской области ...(далее)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.orel.kp.ru/video/embed/757959" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте взрыва газа в Орловской области.видео: ГУ МЧС РФ по Орловской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU