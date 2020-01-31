2020-01-31T12:29:28+03:00
Происшествия

Количество пострадавших при взрыве газа в Орловской области увеличилось до 8 человек

Четверо погибло, четверо пострадало, завалы продолжают разбирать [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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На месте ЧП работают спасателиНа месте ЧП работают спасателиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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Количество пострадавших при взрыве газа в Орловской области увеличилось до 8 человек. Четверо погибли, еще четверо получили травмы, по данным на 11.40 31 января.

Трагическое ЧП случилось в городе Мценске нынешним утром, на часах было примерно 10.

Под частями рухнувшей конструкции могут находиться люди Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Под частями рухнувшей конструкции могут находиться людиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- По прибытию на место происшествия было установлено, что при проведении работ произошел хлопок газа без последующего горения. Произошло частичное обрушение кровли, пострадало 8 человек, в том числе 4 человека погибло. Имеются разрушения конструкций. , - сообщила корреспонденту "Комсомолки" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской областиших.

Взрыв газовоздушной смеси случился в строящемся здании Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Взрыв газовоздушной смеси случился в строящемся зданииФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Ранее сообщалось о троих погибших и четверых пострадавших.

- Сотрудниками полиции выставлено оцепление. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Мценский». Устанавливаются причины произошедшего, - сообщила "КП" Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области.

На месте ведут работу спасатели, медики, прибыли представители власти. Разбор рухнувшей конструкции продолжается, под завалами все еще могут находиться люди.

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Спасатели работают на месте взрыва газа в Орловской области.видео: ГУ МЧС РФ по Орловской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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