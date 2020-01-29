2020-01-29T12:48:45+03:00
Общество

Новогодний декор с орловских улиц переедет на хранение

Праздничное облачение будет дожидаться следующего сезона на территории муниципальных предприятий
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Декор, который украшал улицы Орла в период новогодних праздников, отправится на хранение. Дожидаться следующего сезона инсталляции, фигурки и прочая зимняя атрибутика будет на территории муниципальных предприятий: новогоднее облачение приютят "Спецавтобаза", "Зеленстрой" и "Ритуально обрядовые услуги".

Тему обсудили на сегодняшней, 29 января, рабочей планерке в администрации города. Как сообщил и.о. начальника УКХ Дмитрий Фролов, ответственность за сохранность новогодних декорация будут нести сотрудники МУПов и самого Управления коммунальным хозяйством.

- Каждый элемент накрыт плёнкой, чтобы не допустить скапливания пыли. Особенно ценное оборудование хранится под навесами и в помещении, - отметил Дмитрий Фролова.

Отметим, что накануне 2020 года не все декоративные элементы вышли сухими из воды после хранения: так, матрешки, установленные у Александровского моста, оказались поцарапанными и со сколами краски.

Также, по словам главного коммунальщика города, елки и светящиеся шары на улице Ленина, а также декор в районе горпарка будет радовать горожан до конца зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новогодний декор с орловских улиц переедет на хранение
В Орловской области заведующую детсадом оштрафовали за потраченные не по назначению средства
Орловец похитил в магазине спиртное и нарвался на уголовное дело
В Орловской области из-за неправильного использования печи загорелся жилой дом
В Орле планируют сохранить льготный проезд для пенсионеров и учащихся
Орловским ветеранам вручили юбилейные медали «75 лет Победы»
Орловчанка завоевала серебро в ночной лыжной гонке
На нескольких опасных участках дорог в Орле стало меньше ДТП
Орловец украл в магазине гироскутер и тут же продал
В Орле росгвардейцы задержали мужчину, укравшего в баре женскую сумку
В Орловской исправительной колонии провели конкурс "А ну-ка, девушки"
В Орле расцвели подснежники
В Заводском районе Орла до апреля ограничат движение транспорта
В Орле может появиться муниципальный приют для бездомных животных
В Центральном Черноземье 34,6 тысячи семей справили новоселье с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
Заключенного орловской колонии осудили еще на 6 с половиной лет за пропаганду терроризма
В дачном поселке Орла сгорел дом
В Орле суд обязал администрацию провести ремонт в аварийном доме на улице Металлургов
В Орле чиновников облздрава уличили в сокрытии доходов