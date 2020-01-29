Новогодний декор с орловских улиц переедет на хранение

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:48:45+03:00

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Декор, который украшал улицы Орла в период новогодних праздников, отправится на хранение. Дожидаться следующего сезона инсталляции, фигурки и прочая зимняя атрибутика будет на территории муниципальных предприятий: новогоднее облачение приютят "Спецавтобаза", "Зеленстрой" и "Ритуально обрядовые услуги".

Тему обсудили на сегодняшней, 29 января, рабочей планерке в администрации города. Как сообщил и.о. начальника УКХ Дмитрий Фролов, ответственность за сохранность новогодних декорация будут нести сотрудники МУПов и самого Управления коммунальным хозяйством.

- Каждый элемент накрыт плёнкой, чтобы не допустить скапливания пыли. Особенно ценное оборудование хранится под навесами и в помещении, - отметил Дмитрий Фролова.

Отметим, что накануне 2020 года не все декоративные элементы вышли сухими из воды после хранения: так, матрешки, установленные у Александровского моста, оказались поцарапанными и со сколами краски.

Также, по словам главного коммунальщика города, елки и светящиеся шары на улице Ленина, а также декор в районе горпарка будет радовать горожан до конца зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU