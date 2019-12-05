2019-12-05T17:02:52+03:00
Общество

Матрешек из центра Орла увезут на реставрацию

Накануне фигурки, находящиеся в плачевном состоянии, установили у Александровского моста, чем возмутили активистов и горожан
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В прошлом году матрешки украшали площадь Ленина, однако в нынешнем году украшением их не назовешьВ прошлом году матрешки украшали площадь Ленина, однако в нынешнем году украшением их не назовешьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Матрешек, которые появились в центра Орла накануне, увезут на реставрацию. Фигурки, которые впервые появились в областной столице в прошлом году на Новый год, установили перед Александровским мостом, вот только пребывают они в плачевном состоянии.

Нелицеприятный вид матрешек обескуражил активистов и горожан. Так представители общественного движения "Граждане Орла" поделились снимками обшарпанных фигурок в соцсетях.

Фигурки увезут на реставрацию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фигурки увезут на реставрациюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

"Вы действительно считаете, что люди в городе достойны именно этого?" - подписали общественники. Пользователи написали не один возмущенный комментарий.

В пресс-службе администрации Орла корреспонденту "КП" пояснили, что матрешки расположились в указанном месте временно. Их увезут на реставрацию, а во вторник здесь появятся другие фигуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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