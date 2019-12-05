Матрешек из центра Орла увезут на реставрацию

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-05T17:02:52+03:00

В прошлом году матрешки украшали площадь Ленина, однако в нынешнем году украшением их не назовешь Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне фигурки, находящиеся в плачевном состоянии, установили у Александровского моста, чем возмутили активистов и горожан

Изменить размер текста: A A

Матрешек, которые появились в центра Орла накануне, увезут на реставрацию. Фигурки, которые впервые появились в областной столице в прошлом году на Новый год, установили перед Александровским мостом, вот только пребывают они в плачевном состоянии.

Нелицеприятный вид матрешек обескуражил активистов и горожан. Так представители общественного движения "Граждане Орла" поделились снимками обшарпанных фигурок в соцсетях.

Фигурки увезут на реставрациюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

"Вы действительно считаете, что люди в городе достойны именно этого?" - подписали общественники. Пользователи написали не один возмущенный комментарий.

В пресс-службе администрации Орла корреспонденту "КП" пояснили, что матрешки расположились в указанном месте временно. Их увезут на реставрацию, а во вторник здесь появятся другие фигуры.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU