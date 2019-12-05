Матрешек из центра Орла увезут на реставрацию
Матрешек, которые появились в центра Орла накануне, увезут на реставрацию. Фигурки, которые впервые появились в областной столице в прошлом году на Новый год, установили перед Александровским мостом, вот только пребывают они в плачевном состоянии.
Нелицеприятный вид матрешек обескуражил активистов и горожан. Так представители общественного движения "Граждане Орла" поделились снимками обшарпанных фигурок в соцсетях.
Фигурки увезут на реставрациюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
"Вы действительно считаете, что люди в городе достойны именно этого?" - подписали общественники. Пользователи написали не один возмущенный комментарий.
В пресс-службе администрации Орла корреспонденту "КП" пояснили, что матрешки расположились в указанном месте временно. Их увезут на реставрацию, а во вторник здесь появятся другие фигуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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