2020-01-25T11:18:26+03:00
Общество

Почти 19 миллионов рублей выделят Орловской области для сохранения лесов

В регионе закупят новую лесопожарную технику и высадят новые зеленые насаждения
Наталья Меркулова
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Почти 19 миллионов рублей выделят Орловской области для сохранения лесовПочти 19 миллионов рублей выделят Орловской области для сохранения лесовФото: Наталья Меркулова
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В 2020 году в Орловской области продолжает действовать проект «Сохранение лесов». Напомним, уже несколько лет в регионе идет восстановление зеленых насаждений и борьба с незаконными вырубками.

На этот раз планируется увеличить площадь сосновых лесов в Орловской области на 63 гектара. Для этого лесничества уже запаслись шишками с имеющихся деревьев, затем полученные от них семена посеют в питомниках.

Молодые зеленые насаждения вскоре появятся в Болховском, Малоархангельском, Дмитровском, Ливенском, Должанском, Мценском, Новодеревеньковском, Корсаковском и Залегощенском районах.

- Всего на сохранение и восстановление лесов региону выделят из федерального бюджета 18 миллионов 900 тысяч рублей, из них 3 миллиона 300 тысяч пойдут на высадку саженцев, 1 миллион 300 тысяч – на формирование семенного фонда и 200 тысяч на лесохозяйственное оборудование, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Большая же часть суммы (14 миллионов 100 тысяч рублей) пойдет на закупку новой техники - 5 тракторов и малого лесопатрульного комплекса на базе автомобиля УАЗ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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