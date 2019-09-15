2019-09-15T09:04:28+03:00
Общество

В Орловской области дубовых лесов стало больше на 1 гектар

Активисты высадили саженцы дерева-долгожителя в Глазуновском районе
Наталья Меркулова
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Активисты высадили саженцы дерева-долгожителя в Глазуновском районе. Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиАктивисты высадили саженцы дерева-долгожителя в Глазуновском районе. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области
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В субботу, 14 сентября, Орловская область присоединилась к Всероссийской акции «Живи, лес!». В нашем регионе она прошла уже в восьмой раз.

В этом году более 200 активистов, среди которых студенты, преподаватели, лесники и сотрудники Департамента сельского хозяйства, высадили 3,5 тысяч саженцев дуба красного и 600 сеянцев сосны на площади более 1 гектара в Глазуновском лесничестве.

- Мы делаем одно большое и нужное дело для общества и природы. Трудно переоценить значение подобных объединяющих экологических акций. Они заряжают всех созидательным духом на сохранение и приумножение природных ресурсов, - пояснил Дмитрий Бутусов, заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса.

Акция продлится в регионе до конца октября. За это время планируется высадить более 10 тысяч деревьев: сеянцев сосны, дуба и саженцев ели, каштана, рябины, липы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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