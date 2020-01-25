В Орловской области возбудили три уголовных дела за торговлю снюсом
Региональный Следственный комитет возбудил три уголовных дела за торговлю снюсом. Опасные «конфетки» продавали в пяти торговых точках в Орле и Ливнах.
Напомним, снюсы – это некурительные никотинсодержащие продукты для разжевывания в виде карамели, леденцов, жевательной резинки или мармелада. Однако безобидные с виду сладости опасны. Одна такая конфетка содержит дозу никотина как в 20-30 сигаретах.
- Оптовая и розничная торговля снюсом в России запрещена. Расследование уголовных дел по статье «Хранение с целью сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» продолжается. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального СУ СК России.
Жителей Орловской области, имеющих информацию о продаже снюсов, просят сообщить об этом на телефон «горячей линии».
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ИСТОЧНИК KP.RU