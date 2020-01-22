Орловцам рассказали, куда можно пожаловаться на распространение снюсов

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:47:48+03:00

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После череды отправления детей и подростков снюсами (некурительным никотинсодержащим продуктом) в России начались массовые проверки и изъятие опасного вещества. Ведь с виду один безобидный леденец или конфетка содержит никотина больше, чем в обычной сигарете и соответствует выкуриванию 20-30 сигарет за раз.

Сегодня, 22 января, депутаты Орловского областного совета обсуждают законопроект о полном запрете продажи и употребления снюсов на территории региона. Однако сообщить о том, что кто-то продает опасный продукт можно уже сейчас по телефонам «горячей линии»:

8 800 555 49 43 — Единый консультационный центр Роспотребнадзора (звонок бесплатный, телефон доступен круглосуточно);

8 (4862) 42 26 75 — отдел санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области;

8 (4862) 75 02 76 — Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области;

Режим работы региональной «горячей линии» с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу — с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45).

ИСТОЧНИК KP.RU