2020-01-24T14:54:31+03:00
Общество

В Орловской области регоператор по обращению с отходами задолжает мусороперарабатывающему заводу

По словам директора предприятия Юрия Парахина, не заключенный договор и не погашенные долги могут грозить мусорным коллапсом
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле состоялась экологическая пресс-конференция, главной темой которой стала реализация мусорной реформы в регионе. Одной из тем стали сложные отношения и огромные долги регионального оператора по обращению с отходами УК "Зеленая роща" и мусоросортировочного центра. Директор предприятия рассказал, чем это сложившаяся ситуация опасна.

По словам Юрия Парахина, стороны никак не могут договориться и найти компромисс, а соответственно и заключить договор. Завод "Экосити" не перестал принимать и перерабатывать мусор, однако такая ситуация вполне реальна.

- Нам занизили тариф, мы терпим убытки. В прошлом году мы не получили того количества мусора, которое было заявлено в территориальной схеме, а значит жители попросту столько отходов не произвели. К тому же нам занизили тариф, а перевозчики вместо твердых коммунальных отходов везут ветки, строительные отходы, У регоператора перед нами миллионные долги, которые приходится взыскивать через суд, - посетовал на ситуацию директор АО "Экосити" Юрий Парахин.

Напомним, на днях директора "Зеленой Рощи" Александра Ворожбита отстранили от обязанностей. Удастся ли найти общий язык главе предприятия с новым руководством регоператора и заключить договор - пока вопрос.

"КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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