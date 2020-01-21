Директора "Зеленой Рощи" Ворожбита отстранили от обязанностей

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:29:28+03:00

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В Орловской области директора компании-регоператора отстранили от обязанностей. Такое решение приняла "Корпорация развития Орловской области".

Официальная информация значится на сайте компании. Указано, что цель принято решения - стабилизировать финансовое положение компании, оптимизировать операционные процессы и улучшить деловое взаимодействие. АО "Корпорация развития Орловской области" является учредителем УК и теперь править бал в "мусорной" системе будет самостоятельно.

Напомним, Александр Ворожбит на Орловщину прибыл из Москвы. Ранее он занимал пост главы Барвихи. Ряд СМИ сообщал о необоснованных тратах теперь уже экс-директора УК, дорогостоящих покупках и баснословных для Орловщины затратах. Кроме того, у "Зеленой рощи" накопились долги перед другими участниками территориальной схемы обращения с отходами.

"КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU