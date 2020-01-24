Орловские подростки стали чаще совершать уголовные преступления

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:44:44+03:00

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Подростковая преступность стала одной из главных тем на заседании коллегии регионального Следственного Управления Следственного комитета. Сотрудники ведовства подвели итоги 2019-го года и рассказали о том, что происходит в регионе.

По данным руководителя регионального СК генерал-майора юстиции Анатолия Щурова, в области сложилась не очень благоприятная криминогенная ситуация, связанная с подростками.

В 2019 году на 24 % увеличилось совершенных ими зарегистрированных преступлений - с 134 до 165. Причем 35 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких.

- В производстве следователей находилось 65 уголовных дел. В суд направлено 35 дел. В 2019 году по подозрению в совершении преступлений задержано 2 несовершеннолетних лица, которые судом заключены под стражу, - пояснил Анатолий Щуров.

Один из самых громких дел стало убийство пенсионерки, совершенное ее внуком и его приятелем.

Дабы избежать криминализации подростковой среды, руководитель ведовства рекомендовал особое внимание уделять профилактической работе с детьми контролирующих органов. В частности, Анатолий Щуров отметил положительный опыт работы СледКома с подшефными организациями для детей-сирот.

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ИСТОЧНИК KP.RU