Орловских подростков, задержанных за убийство пенсионерки, заключили под стражу

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-07T10:03:53+03:00

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В Орле студентов, подозреваемых в убийстве 62-летней женщины, заключили под стражу. Подростки жестоко расправились с пожилой орловчанкой у нее же дома.

Жуткое происшествие случилось 4 сентября в Советском районе города. Тогда в квартире многоэтажки было найдено тело пенсионерки с множественными ножевыми ранами. Задержать хладнокровных убийц оперативникам удалось по горячим следам. В СК сообщили, что в преступлении подозреваются 17-летние студенты техникума, один из которых - родственник убитой. Оба состоят на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сейчас расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство" продолжается. Следствие ходатайствовало о том, чтобы заключить подростков под стражу и суд это ходатайство удовлетворил. У следствия уже есть версия причин преступления.

- По версии следствия, преступление совершено из корыстных побуждений. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU