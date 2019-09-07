2019-09-07T10:03:53+03:00
Происшествия

Орловских подростков, задержанных за убийство пенсионерки, заключили под стражу

17-летние студенты жестоко расправись с пожилой орловчанкой
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле студентов, подозреваемых в убийстве 62-летней женщины, заключили под стражу. Подростки жестоко расправились с пожилой орловчанкой у нее же дома.

Жуткое происшествие случилось 4 сентября в Советском районе города. Тогда в квартире многоэтажки было найдено тело пенсионерки с множественными ножевыми ранами. Задержать хладнокровных убийц оперативникам удалось по горячим следам. В СК сообщили, что в преступлении подозреваются 17-летние студенты техникума, один из которых - родственник убитой. Оба состоят на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сейчас расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство" продолжается. Следствие ходатайствовало о том, чтобы заключить подростков под стражу и суд это ходатайство удовлетворил. У следствия уже есть версия причин преступления.

- По версии следствия, преступление совершено из корыстных побуждений. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле отменили особый противопожарный режим
Орловский зеленстрой откроет торговые павильоны в облцентре
У 82-летней орловчанки мошенницы стащили все сбережения
Орловцам вернули больше 13 миллионов рублей долгов по зарплате
Орловцев приглашают в Болхов на фестиваль колокольного искусства
На главной площади города орловским лесничествам вручили новую технику
В центре Орла ограничат движение транспорта
Глава Орловщины проверил, как ремонтируют дороги и скверы
В Орле на площади Ленина пройдет выездной осмотр детей
У орловских наркодилеров началась пора сбора «урожая»
В Орел для диагностики женских заболеваний приехали московские врачи
Пожары на орловских полях обнаружили с помощью космического мониторинга
Стали известны подробности тройного ДТП на орловской трассе
Орловские полицейские и их юные помощники рассказали о «фликерах»
Сегодня в Орел приедет Геннадий Онищенко
Под Орлом гонки на дороге закончились тройным ДТП
В Орловской области будут судить поджигателя-убийцу
Правительство РФ может помочь выбраться Орлу из долговой ямы
В Орле прошла акция «Выездной День донора»
Орловских зрителей ждет премьера спектакля «Сон в летнюю ночь»
Орловцам ограничат доступ в лесопарковые зоны
Под Орлом почтили память основателя Росгвардии графа Комаровского
В Орле двое 17-летних студентов убили пенсионерку
Молния чуть не устроила сильный пожар под Орлом
В Воронежской области будут развивать личностный потенциал детей
«Газель» сбила 91-летнего орловца на пешеходном переходе возле музея
В Орловской области лобовое столкновение двух иномарок закончилось гибелью человека