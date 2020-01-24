2020-01-24T13:24:52+03:00
Общество

Орловским журналистам представили нового начальника региональной Росгвардии

Игорь Баранов поделился впечатлениями об Орловской области
Ольга СУПОНЕВА
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Игорь Баранов, начальник Управления Росгвардии по Орловской областиИгорь Баранов, начальник Управления Росгвардии по Орловской областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Нового начальника Управления Росгвардии по Орловской области представили журналистам. Игорь Баранов, который занял свой пост совсем недавно, поделился своими впечатлениями о регионе.

Встреча прошла в неформальной обстановке Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Встреча прошла в неформальной обстановкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мероприятие состоялось в неформальной обстановке, местом встречи стал тир. Журналистам дали возможность прикоснуться к повседневной жизни силовиков и поучаствовать в соревнованиях по пулевой стрельбе. Новый глава Росгвардии наблюдал за процессом и отметил успехи сотрудников в СМИ. Мы поинтересовались, какой показалась ему Орловская область.

Силовики дали возможность прикоснуться к своей повседневной деятельности и устроили для представителей СМИ соревнования Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Силовики дали возможность прикоснуться к своей повседневной деятельности и устроили для представителей СМИ соревнованияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Чувствую себя здесь очень комфортно, - рассказал Игорь Баранов. - Я ведь прибыл к вам из Брянска, а эти два региона когда-то были одним. Так что, можно сказать, как дома.

Игорь Николаевич наградил лучших стрелков, среди которых оказались прекрасные представительницы журналистского сообщества Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Игорь Николаевич наградил лучших стрелков, среди которых оказались прекрасные представительницы журналистского сообществаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Глава Росгвардии поблагодарил журналистов за освещение деятельности ведомства и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

- Мы открыты для вас, - отметил Игорь Николаевич.

Игорь Баранов: Росгвардия - открытое ведомство Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Игорь Баранов: Росгвардия - открытое ведомствоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

СПРАВКА "КП"

Баранов Игорь Николаевич родился 21 ноября 1972 года в городе Брянске, окончил Брянский Государственный педагогический институт, а затем Брянский филиал Московского университета МВД России.

В правоохранительных органах с 1996 года.

С октября 2016 года занимал должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Брянской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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