Орловским журналистам представили нового начальника региональной Росгвардии
Нового начальника Управления Росгвардии по Орловской области представили журналистам. Игорь Баранов, который занял свой пост совсем недавно, поделился своими впечатлениями о регионе.
Встреча прошла в неформальной обстановкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Мероприятие состоялось в неформальной обстановке, местом встречи стал тир. Журналистам дали возможность прикоснуться к повседневной жизни силовиков и поучаствовать в соревнованиях по пулевой стрельбе. Новый глава Росгвардии наблюдал за процессом и отметил успехи сотрудников в СМИ. Мы поинтересовались, какой показалась ему Орловская область.
Силовики дали возможность прикоснуться к своей повседневной деятельности и устроили для представителей СМИ соревнованияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Чувствую себя здесь очень комфортно, - рассказал Игорь Баранов. - Я ведь прибыл к вам из Брянска, а эти два региона когда-то были одним. Так что, можно сказать, как дома.
Игорь Николаевич наградил лучших стрелков, среди которых оказались прекрасные представительницы журналистского сообществаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Глава Росгвардии поблагодарил журналистов за освещение деятельности ведомства и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
- Мы открыты для вас, - отметил Игорь Николаевич.
Игорь Баранов: Росгвардия - открытое ведомствоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
СПРАВКА "КП"
Баранов Игорь Николаевич родился 21 ноября 1972 года в городе Брянске, окончил Брянский Государственный педагогический институт, а затем Брянский филиал Московского университета МВД России.
В правоохранительных органах с 1996 года.
С октября 2016 года занимал должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Брянской области.
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