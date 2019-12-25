2019-12-25T15:28:32+03:00
Общество

Начальником Росгвардии в Орловской области назначен Игорь Баранов

Нового руководителя представили личному составу
Ольга СУПОНЕВА
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Игорь БарановИгорь Баранов
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Начальником Управления Росгвардии по Орловской области назначен полковник полиции Игорь Баранов. Нового руководителя уже представили личному составу. Об этом сообщили в пресс-службе регуправления ведомства.

О том, что в ведомстве будет новый начальник стало известно еще в сентябре: Виталий Шевкунов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Обязанности главы управления исполнял полковник полиции Андрей Раевский. Накануне Нового года ведомство обрело постоянного руководителя.

СПРАВКА "КП"

Баранов Игорь Николаевич родился 21 ноября 1972 года в городе Брянске, окончил Брянский Государственный педагогический институт, а затем Брянский филиал Московского университета МВД России.

В правоохранительных органах с 1996 года.

С октября 2016 года занимал должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Брянской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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